資深媒體人董智森昨到立院周邊，看到一堆拒馬，因為立院這周要審考試院、監察院人事案。

董智森說，他認識陳菊30幾年，陳菊以前到高雄選國民大會代表，最幫陳菊的就是已故的高雄市議會議長許崑源。

董智森說，現在立法院周邊簡直是「拒馬」展，過去馬英九時代也有拒馬，但民進黨怎麼修理馬英九？馬英九被批評聽不到人民的聲音。

(中時電子報)