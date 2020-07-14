為洪水所困的大陸南部正在等待最嚴重時刻的到來，預計未來3天將面臨嚴峻的防汛壓力。而從洪水發生後一直未公開露面的中共總書記習近平突然發聲稱：「目前已進入防汛的關鍵時期」，「防汛形勢十分嚴峻」。

《美國之音》指出，習近平周日表示，「近期，長江、淮河等流域，洞庭湖、鄱陽湖、太湖等湖泊處於超警戒水位，重慶、江西、安徽、湖北、湖南、江蘇、浙江等地發生嚴重洪澇災害，造成人員傷亡和財產損失。」而大陸官媒也透露，從6月份以來，大陸南方的長江、太湖等流域持續發生強降雨，累計降雨量大幅度增加，河湖水位都達到或者超過警戒線。

大陸水利部副部長葉建春在周一國務院新聞辦記者會上指出，6月份以來，「珠江的西江、北江以及黃河上游、長江和太湖都發生了1號洪水，全國有433條河流超警，這占了今年以來的96%，433條中南方有422條，除了黃河等流域的幾條以外，其他都在南方。」

葉建春說，「中小河流有397條超警（超過警戒水位），其中有100條超保（超過保證水位），這個比例很高。」他舉例說：「重慶的綦江，8小時（水位）漲了10米。」

他表示，長江洪峰將在未來2到3天通過武漢、漢口、九江、大通江段，沿江主要控制站水位都將達到歷史高點。防洪關鍵期是7月下旬至8月，長江和太湖的汛情相當嚴重。

大陸應急管理部副部長鄭國光說，在這433條超警河流中，有33條的水位突破了歷史記錄。平均雨量已經達到了1961年開始記錄以來的最高水平，長江流域的降雨量已經達到半個多世紀以來的第2高。

報導說，大陸應急管理部上週五公佈的資訊，6月大陸有約28000幢房屋被沖毀，有141人死亡或失蹤，直接經濟損失約600億元人民幣。

江西的鄱陽湖水位比平時增加了3米多，創歷史記錄。鄱陽湖的汛情預警級別已經提至最高級紅色。湖北的咸寧、江西的九江和南昌都屬於紅色預警區域。

報導表示，在許多防洪重點地區，當地派出大批軍人搬運沙袋加固河堤。網路上大量的視頻和照片顯示，許多城鎮、社區都已經淪為澤鄉，救援人員在齊腰深的水中推著充氣船運送居民。長江中下游、包括太湖流域的省市，據統計有30多萬人上堤巡查，以便對發生的任何險情及時進行處置。

(中時電子報)