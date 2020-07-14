「寶弟」葛兆恩為了夢想赴大陸參加芒果台全新自製說唱綜藝節目《說唱聽我的》，亮眼表現被網友封為「行走的初戀」，不僅順利通過第一輪比賽，更被導師ICE誇讚，現場評審及選手都對寶弟接下來的表現非常期待及好奇。因疫情緣故，去大陸得隔離14天，回台又要再隔離14天，前後加起來共28天，但寶弟把握難得機會，媽媽金友莊也在臉書分享兒子節目內容，用行動表示支持。

雖然有網友和選手在節目開頭質疑寶弟的能力，但幾輪比賽進行下來，寶弟用能力證明了自己，讓他們似乎漸漸對寶弟開始改觀，面對這些質疑聲浪，寶弟平常心看待，「打不打破質疑都無所謂，我只要在當下能做自己想做的音樂，在音樂裡講訴我的故事跟心聲，有人能夠引發共鳴就夠了」。說著這些話的他，眼神傳承父親高凌風對表演的專注火焰，相當動人。

寶弟被封「行走的初戀」。（說唱聽我的提供）

《說唱聽我的》由芒果台與著名地下說唱賽事《ListenUp》合作，同時結合「地下8英里」的資源和基礎，旨在造就最具流行潛質的中文說唱音樂及說唱歌手，導師陣容相當精采，包括小鬼、袁婭維、彈殼、ICE、艾熱Air、派克特、MC光光、法老等8位製作人。在4V4比賽中，寶弟、Key、2night以及Kozay帶來〈迪拜〉，以獨特開頭方式，迅速吸引所有注意力，該曲講述窮小子想帶心愛女孩去迪拜的故事，果然成功獲得評審喜愛，以4比0佳績完勝另個戰隊。而後面hit song 流行歌比賽的環節，寶弟搭檔Orenda舒浩熱唱〈OK！〉，以72高分（滿分80）成為全場第3。

(中時 )