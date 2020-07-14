中國大陸電信巨擘華為技術有限公司昨(13日)申報今年上半年營收，出現2位數字大幅成長，似已走出新冠疫情爆發後的銷售暴跌陰霾。美國對華為參與各國的電信網路建設領導發起圍堵行動，華為回應，面對複雜的外部環境，全球產業鏈的開放合作和互信愈發重要。不管遇到什麼樣的困難，華為都將致力履行與客戶和供應商的義務。

華為官網發佈2020年上半年經營業績。2020年上半年，公司實現銷售收入4,540億元人民幣（將近台幣1.9兆），較去年同期成長13.1%，淨利潤率9.2 %。其中，運營商業務收入為1,596億元人民幣，企業業務收入為363億元人民幣，消費者業務收入為2,558億元人民幣。

華為今年上半年營收為4,540億人民幣，較去年同期成長13.1%，顯示第2季銷售大幅上揚。華為今年第1季營收只有1822億人民幣，較去年同季僅成長1.4%。

分析師之前將華為第1季銷售趨緩，歸因於疫情對商業造成衝擊，以及美國對華為參與各國的電信網路建設領導發起圍堵行動。

在華為公布上半年最新銷售數字的同時，英國即將就華為參與英國未來5G網路建設問題。

華為新聞稿指出，當前各國正在努力應對疫情挑戰，ICT技術不僅在抗疫中發揮重要作用，也是經濟復甦的引擎，華為願意和運營商、各行各業夥伴一起努力，保障網路穩定運行，加速數位化轉型，助力各國抗擊疫情和恢復經濟。面對複雜的外部環境，全球產業鏈的開放合作和互信愈發重要。不管遇到什麼樣的困難，華為都將致力履行與客戶和供應商的義務，繼續努力生存和向前發展，為全球數位經濟和科技發展做出貢獻。

(中時電子報)