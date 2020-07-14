美中局勢持續惡化，緊張再度升級！美國華爾街日報報導，知情人士說，華府擬首度正式反對北京聲索南海主權，指中方對海洋自由構成近代最大威脅，趨緩多年的南海爭議，如今恐又成為美中競爭火藥庫！美國國務卿蓬佩奧今天證實，美國將把中國大陸爭取南海爭議水域的資源視作非法。美國總統川普將中國大陸塑造成敵國，這是川普政府挑戰中國大陸所發表的最新強勢聲明。

4年前，荷蘭海牙常設仲裁法院（PCA）認定中國大陸的南海「九段線」主張沒有法律依據。北京當局不接受也不承認仲裁結果，近年持續在南海島礁建造深水港與飛機跑道，並加強飛彈、雷達等軍事部署。12日適逢陸菲南海仲裁案4周年，菲律賓外長洛欽發表了至今對大陸作出的最強烈聲明，呼籲陸方遵守當年裁決，強調「這個裁決沒有協商餘地」。此外，菲律賓近來也拉攏印度，顯然皆意圖在南海問題上對陸方加強施壓。

如今美國也加入戰局。蓬佩奧在聲明中說：「我們要表明，北京對南海多數水域的資源提出的所有權主張，完全不合法，其為控制這些資源所採取的恃強凌弱行為同樣不合法。」「全世界都不會容許中國將南海視為其海上帝國。」蓬佩奧聲明，明白與菲律賓和越南等東南亞國家站一起，而美國以往多年都宣稱，對個別主權聲索問題並無立場。蓬佩奧說：「美國與我們的東南亞盟邦和夥伴站在一起，保護這些國家對海上資源的主權，而這符合他們在國際法上的權利與義務」。

(中時電子報)