知名設計師莊雅筑赴美探子Austin時，同車發生重大事故，為了照顧不幸成為植物人的兒子，每天醫療、照護費基本起跳就高達15萬台幣，之前投保的2間保險公司也拒絕理賠，她滯美散盡上億家產，為了喚醒兒子，她從出車禍至今700多個日子，不時陪在病榻旁輕聲唱歌、禱告、講故事、親吻，展現永不放棄，讓人動容的勇敢母愛。

「我昏迷醒來後，立刻詢問Austin的狀況，醫生說，他撐不過5天。」莊雅筑回憶，當她看到Austin全身插滿維生設備，還因緊急開刀不見半個頭蓋骨，雖然心碎了一地，還是不願放棄希望。為了喚醒Austin，莊雅筑不斷在病床邊輕聲唱歌、說故事，還不時深吻Austin，昏迷中的Austin，竟數度流下淚。

由於莊雅筑曾經手許多名人的設計案，在Austin與死神拔河時，不少名人聞訊後都錄下打氣影片，在美國藍壇闖出一片天的林書豪對Austin說：「希望你不要放棄，繼續奮鬥，你的精神鼓舞許多人，一定要撐下去，有機會我會親自去看你。」

已故藝人高以翔也多次自拍影片，鼓勵莊雅筑母子一定要樂觀、堅強，還說自己會天天替她們祈禱，「其實我們沒那麼熟，但他（高以翔）生前真的都默默在做好事，沒讓外界知道。」莊雅筑說。此外，籃球國手「新台灣人」戴維斯、藝人陳建州等，都許諾Austin康復後，會約他一起看球。

莊雅筑在室內設計以美式鄉村風小有名氣，許多富商、藝人都與她有合作，當Austin車禍消息傳出後，如黑人陳建州、籃球國手戴維斯、NBA球星林書豪（左起）都拍攝影片為他打氣。（圖／讀者提供）

在眾人集氣下，真的出現奇蹟，求生意志力相當堅強的Austin，足足撐了700多天直到現在，連醫生都頻呼：「Miracle（奇蹟）！」表示從未見過這種事。

然而，Austin的意識遲遲無法恢復，已被判定為植物人，且因腦壓等問題無法搭機回台。「我只能留在美國照顧Austin，目前在醫院旁邊租了一個住所，比較方便。」莊雅筑說，車禍發生後的2年來，她已散盡上億元家產，還因無法工作沒有收入，得靠貸款苦撐，「我相信這一切，都是上天給的考驗。」

南山產物公關部表示，對於莊小姐發生的事故，直升機的費用已於今年6、7月間理賠；至於醫療費則是因有上限，保戶已超過此理賠額度，才會建議她先去「議價」，其他承保範圍內能賠的都已馬上理賠。此外，部分醫療費用因該名保戶尚未提供支付憑證，已提醒保戶檢附相關資料，在保險金額範圍內，公司會依約給付。

全球人壽則表示，經查詢該被保險人於本公司持有1張有效醫療險附約與1張無效保單，保戶所申訴之保單為無效保單，有鑒於同理被保險人之狀況，該公司秉持關懷保戶之人道精神，日前已表示願提供50萬慰問金予被保險人，以表心意並祈願被保險人早日康復。此外，該被保險人之有效醫療險附約，該公司已依約給付 41萬8500元，日後若再提出理賠請求，該公司仍會持續依保險契約規定給付理賠金額。

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(中時電子報)