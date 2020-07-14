知名室內設計師莊雅筑2年前赴美探視兒子Austin，卻不幸車禍，兒子成了植物人。她控訴原本以為這場意外，保險理賠可以救急，豈料出發前向南山產物購買的旅行平安險，在要求理賠時卻遭該公司1名朱姓經理以「直升機不能算緊急交通費用」、「理賠要醫院收據，不是帳單」百般刁難，「拖了2年擺爛，我只好請律師寫訴狀，打官司要求給付保險金」。

莊雅筑說，她當年飛到美國探望Austin前，向南山產物買了旅行平安險，車禍發生後，南山產物竟然拒付醫療費用、直升機費用等共約新台幣150萬元。「保險合約內的『緊急醫療運送費用』一項，僅寫著『依實際費用』，並未載明『排除直升機』，此外，美國醫療體系慣例就是開『帳單』沒有『收據』；南山產物1名朱姓經理起初卻以『直升機不屬於交通工具』、『必須有收據』等理由刁難，這有道理嗎？」

根據南山、莊雅筑兩造的保單，上面明明有「緊急醫療運送費用保險」一項，標明依「實際費用」（紅框處），但南山一開始提出民間救難直升機不屬於此項。（圖／讀者提供）

愈說愈氣的莊雅筑強調，朱姓經理後來雖然承諾會理賠部分醫療和直升機的費用，卻私下請她隱瞞在台有保險一事，以免美方醫院知道她有保險而獅子大開口，「他（朱姓經理）還要我裝可憐，代替保險公司向院方殺價，我當時真的請友人幫忙去談；殺完價後，以為就結束了，沒想到今年端午節，突然收到『直升機費用過期未繳』警告，實在讓人很傻眼！」

莊雅筑說，她向南山產物提出抗議後，南山產物雖然承諾會補付直升機費用，但根據她對美國的了解，這個欠費紀錄恐怕會害她被列入「不受歡迎」名單，「我的美簽快到期了，屆時可能無法再居留，沒人照顧Austin，他怎麼辦？」一想到這點，莊雅筑紅了眼眶。

南山產物公關部表示，對於莊小姐發生的事故，直升機的費用已於今年6、7月間理賠；至於醫療費則是因有上限，保戶已超過此理賠額度，才會建議她先去「議價」，其他承保範圍內能賠的都已馬上理賠。此外，部分醫療費用因該名保戶尚未提供支付憑證，已提醒保戶檢附相關資料，在保險金額範圍內，公司會依約給付。

全球人壽則表示，經查詢該被保險人於本公司持有1張有效醫療險附約與1張無效保單，保戶所申訴之保單為無效保單，有鑒於同理被保險人之狀況，該公司秉持關懷保戶之人道精神，日前已表示願提供50萬慰問金予被保險人，以表心意並祈願被保險人早日康復。此外，該被保險人之有效醫療險附約，該公司已依約給付 41萬8500元，日後若再提出理賠請求，該公司仍會持續依保險契約規定給付理賠金額。

奧勒岡州當地數家媒體，當時都報導了這場重大車禍。（圖／翻攝自Patch.com）

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(中時電子報)