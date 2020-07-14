設計師莊雅筑赴美探子Austin，母子倆發生重大車禍。Austin成了植物人，但莊自小替兒子在「國華人壽」買的多項保險，直到意外後希望獲賠，才知國華已遭全球人壽併購，全球以她「未交保費」為由拒賠，但她強調是因未收到該公司「換老闆」通知，自己才成了「保單孤兒」，怒而提訴訟並向金管會申訴。

莊雅筑和全球人壽的爭議，得回朔至2002年。當年她替Austin向「國華人壽」買了意外醫療、終身健康等保險，Austin發生事故後，照算應可獲約200萬元理賠。然而，莊雅筑申請理賠時，才知道「國華人壽」早在2013年被全球人壽併購，由於她從該年就沒再交保費，因此全球人壽不予理賠。

「我除了從沒收到國華人壽被併購的通知，也因為工作很忙，從未自行匯款繳交保費，以前每年的幾10萬元的保費，都是他們（各保險公司）派人來收，我就付錢。」莊雅筑強調。

為了爭取理賠，莊雅筑向金管會「金融消費評議中心」申訴，認為自己成了「孤兒保戶」。對此，「金融消費評議中心」陳姓組長表示，確實有收到莊雅筑的申訴案，也已去函全球人壽，「申訴人如果不滿意，可再來申請評議（調解），我們會找保險公司、保戶兩造一起談。」

此外，莊雅筑已聘雇律師寫訴狀，遞交台北地院民事庭，向南山產物、全球人壽提出「給付保險金」訴訟。全球人壽月前以電郵告知，表示會「致意」新台幣50萬元，「但我仍不會撤告，會力爭到底。」莊雅筑說。

南山產物公關部表示，對於莊小姐發生的事故，直升機的費用已於今年6、7月間理賠；至於醫療費則是因有上限，保戶已超過此理賠額度，才會建議她先去「議價」，其他承保範圍內能賠的都已馬上理賠。此外，部分醫療費用因該名保戶尚未提供支付憑證，已提醒保戶檢附相關資料，在保險金額範圍內，公司會依約給付。

全球人壽則表示，經查詢該被保險人於本公司持有1張有效醫療險附約與1張無效保單，保戶所申訴之保單為無效保單，有鑒於同理被保險人之狀況，該公司秉持關懷保戶之人道精神，日前已表示願提供50萬慰問金予被保險人，以表心意並祈願被保險人早日康復。此外，該被保險人之有效醫療險附約，該公司已依約給付 41萬8500元，日後若再提出理賠請求，該公司仍會持續依保險契約規定給付理賠金額。

Austin在媽媽陪伴下學開車，卻慘遭卡車猛撞，車輛殘骸讓人怵目驚心。（圖／讀者提供）

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(中時電子報)