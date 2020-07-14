2年前邵雨薇與吳慷仁爆出緋聞，事後雙方都否認交往，澄清只是朋友。最近邵雨薇挑梁演出已故戲劇大師李國修經典作品《昨夜星辰》，本刊就直擊吳慷仁刻意避開媒體，悄悄進劇場觀賞；其實去年邵雨薇開首場演唱會，吳慷仁也沒錯過她的第一次，低調到場當個無聲的支持者。

六月二十六日，邵雨薇的舞台劇處女秀《昨夜星辰》，在台北城市舞台首演，劇團開出一長串到場觀賞藝人的名單，當中卻沒有吳慷仁。晚上七點鐘，陸續有藝人到場並受訪，包括與吳慷仁合作過的施名帥，周曉涵也大方和前緋聞對象周孝安同框。

到了七點二十六分，距離開演只剩四分鐘，穿著白上衣運動褲、戴著帽子的吳慷仁獨自現身，感覺像是剛運動完，沒有刻意打扮。低調的吳慷仁乖乖地排隊換票後，便隱身在人群中，閃進劇場看演出，推測是不想再被提及緋聞而模糊焦點，才刻意避開媒體。

去年6月，邵雨薇在華山Legacy舉辦《Just Do What I Want》演唱會。（圖／本刊攝影組）

即便在場有不少藝人朋友，吳慷仁總單獨行動，到了中場休息時間，他獨自走出劇場，到暗處抽菸休息。十點十四分散場後，他又悄悄牽車離開。

其實，去年六月邵雨薇在台北華山Legacy開演唱會，吳慷仁也到場力挺，對外曾表示不會來的他，早被本刊拍到。當時他先是買了一百張的邵雨薇簽名專輯，放在現場義賣，之後趁演唱會還沒結束，吳慷仁先行離場，果然，演出結束後有大批粉絲在門口堵人，吳慷仁提前開溜這招相當明智。

刻意閃避媒體的吳慷仁，不僅認購100張邵雨薇的簽名專輯，也默默現身演唱會支持。（圖／本刊攝影組）

◎提醒您：吸菸有害健康。

更多 CTWANT 報導

日前邵雨薇披嫁紗宣示要嫁給舞台劇，希望大家期待她的表現。（圖／寬宏提供）

(中時電子報)