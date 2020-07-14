吳慷仁低調支持「好朋友」邵雨薇，兩度被本刊抓包。相較吳慷仁的默默路線，邵雨薇的前男友張立昂，倒是相當大方，大唱〈愛我別走〉，甚至鬆口不排斥復合。

《昨夜星辰》七月初到台中國家歌劇院演出，正在台中拍攝《浪漫輸給你》的張立昂，儘管與邵雨薇已分手三年，仍撥空前往欣賞，事後邵雨薇也秀出兩人親密搭肩的合照，還附註「家人來了」。近期張立昂受訪，也表示「未來的事很難說」，不排斥與邵雨薇復合的可能。

二○一八年邵雨薇與吳慷仁爆出緋聞時，兩人各自剛和張立昂、鍾瑶分手，因此挨轟「無縫接軌」，即便邵雨薇澄清與吳慷仁只是朋友，並說明與張立昂分手的時間點，仍被冠上劈腿罵名，讓她很受傷。對此，張立昂不但挺身而出，要大家「放過邵雨薇」，之後辦音樂會還邀請女方當嘉賓，望著邵雨薇唱〈愛我別走〉，似乎有特別的寓意。

儘管同時拍攝三立戲劇和排練舞台劇，工作時的邵雨薇始終保持元氣與笑容。（圖／本刊攝影組）

邵雨薇出道十年，感情屢成話題，但工作也相當努力，舞台劇《昨夜星辰》排練期間，同時在拍三立的奇幻偶像劇《天巡者》。今年三月，本刊在《天巡者》拍片現場，直擊當時正蠟燭兩頭燒的邵雨薇，神采奕奕地與大夥互動，不時燦笑或擺出搞怪表情，未流露一絲疲態，叫人不喜歡也難，難怪吳慷仁和張立昂，都願意為她加油打氣。

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(中時電子報)