政府推動區間測速取締超速政策，到今年七月剛好屆滿兩年。據警政署統計，至今年四月止，全國區間測速超速違規罰單，計九萬四千九百八十五件，如果依超速罰單最低金額一千二百元估算，政府進帳已超過一億一千萬元。

但有民代揭露，區間測速儀器，根本不在經濟部標準檢驗局的規範內，也不是主管機關指定的法定度量衡器之一，所以儀器不合法，形成非法執法，建議將全部罰款退還給國民。

立委洪孟楷就指出，區間測速超速取締開始執法後，由於測速設施是國內新式執法器具，不屬於經濟部標準檢驗局應經檢定的法定度量衡器，所以沒有縣市將設備送往標檢局檢驗，因此測速設施至今未受規範。換言之，使用區間測速設施執法就是違法。

西元二○一八年七月一日，新北市率先在萬里區的萬里隧道，啟用區間測速器抓違規，企圖遏止汽機車駕駛，在危險路段的超速行為。由於效果顯著，包括台北市、台中市、高雄市、桃園市、苗栗縣、彰化縣、雲林縣、台東縣等共八個直轄市或縣市紛紛跟進，在交通部補助設置經費後，總共設置了十八處區間測速區。

洪孟楷痛批，二年來始終未將區間測速設施，納入標準檢驗局的檢驗項目中。今年四月，彰化地區還爆發測速儀器監測結果，與實際速率落差極大的爭議。為避免民眾對裁罰不服，或是違規認定的標準不一，立法院交通委員會已決議要求區間測速執法，要有統一準確的度量標準，確定儀器的適法性。同時，也要求交通部應儘速會商經濟部，研訂相關檢定標準並修法納管，以維護交通執法的正確性與公信力。目前也已提出臨時提案，要求設置專屬的申訴窗口，以確保民眾挨罰時，能有申訴釋疑的管道，但這畢竟是治標不治本，根本之道，仍在於政府應該有讓民眾信任的測量準確程序。

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(中時電子報)