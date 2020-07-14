小編精選《中國時報》5件不可不知大事，帶讀者掌握今天（14日）新聞重點。

【1】立院全面圍城 拒馬迎接陳菊

立法院今將邀請監察院長被提名人陳菊至立法院備詢，警方在場外做足防禦工事，多層拒馬圍住立法院，國民黨鎖定今天及周五立院行使同意權這兩天，發動千人包圍立法院，隨時支援議場內的黨團「議事攻防」。據悉，國民黨今將以阻止陳菊進院區為首要目標，已規劃在現場設置緊急救護站，並備妥睡袋、棉布及繩索等搶攻拒馬的道具，不排除強攻立院及赴總統府示威。

【2】蔡點名聯兵營 國防改革大突破

漢光36號演習昨起一連5天，正式展開實兵、實彈操演。蔡總統昨天呼籲大家，不要錯過關注國防議題的機會。她說，這次最關鍵的是「聯合兵種營」首度投入演習，聯兵營是國防改革的大突破，這次漢光演習，將第一次驗收訓練成果。

【3】德澄清官網從未放過我國國旗

德國外交部官網在介紹台灣頁面未有國旗，遭質疑受大陸壓力而移除，外交部昨表示無法接受，已指示駐德國代表處立即向德國外交部溝通。不過德國在台協會澄清，那個欄位從來沒有放過中華民國國旗。

【4】三倍券亂鬥倒數 百貨加碼奇襲

振興三倍券明（15）日就可領券並使用，百貨、量販、超市全面加碼大亂鬥，各縣市也加入搶錢大作戰。多數百貨都鎖定「決戰首5日」，將數量有限的滿千送百、下殺商品集中本周三開搶，精算的消費者得先搶先贏；占有地利的超商突發狠招，7-11昨就公布「三倍券3000變4000」衝高話題，不讓三倍券走出大門。

【5】金門牛結節疹延燒 台灣恐染疫

金門縣爆發牛結節疹疫情，農委會主委陳吉仲昨天召開記者會證實，當地疫情有擴大趨勢，目前已撲殺82頭疑似感染牛隻，全縣另有140頭疑似病牛待撲殺；專家示警，疫情不排除會傳染至台灣本島。

(中時電子報)