香港新冠肺炎疫情再起，香港大學微生物學系講座教授袁國勇認為，這波疫情與餐廳有莫大關係，市民在夏天吃冷食、喝冷飲，廚房內廚師未必戴口罩，口水染在食物，「冷的食物不會殺病毒」，病毒亦可透過服務生收拾感染者的餐具，交叉感染其他顧客。

袁國勇說，夏天市民較喜歡喝冷飲、吃冷盤和未煮熟的食物，餐廳廚房員工也未必有戴口罩，因此飛沫可能因而沾上食物，造成交叉感染。飛沫傳播仍是最重要的傳染途徑，也有部分空氣傳播，但也不可完全忽視經食物、經喉嚨感染。

他建議服務行業和餐廳應考慮禁止未戴口罩者入內，計程車或公車等交通工具也應考慮不讓未戴口罩者上車。他表示，若人人戴好口罩、做好衛生，不到餐廳吃飯、只買外賣，盡量吃熟食，相信疫情7至14日後便可控制下來。

香港政府抗疫督導委員會專家顧問、香港中文大學醫學院呼吸系統學講座教授許樹昌13日表示，不少個案找不到源頭，牽涉多個行業，建議港府推行居家辦公，讓私人機構可跟隨；又稱疫情或影響9月開學。

他稱，應早日截斷傳播鏈；港府要盡快回復社交距離控制措施至3月水平，否則公營醫療系統未必能承受。

香港疫情反彈，香港書展原定於本月15日登場，香港貿易發展局13日宣布，決定將書展以及其餘3個同期舉行的活動延期。包括：香港運動消閒博覽（7月15至21日）、教育及職業博覽（7月16至19日）、創業日（7月16及17日）。

港大感染及傳染病中心總監何（造字，木百）良表示，對現時疫情形勢感到不樂觀，建議政府強制要求巿民戴口罩、加強戶外限聚令，並限制餐飲場所至每桌最多坐4人等。港府應以法例強制巿民戴口罩，甚至可仿效新加坡的措施，作出懲處或罰款2000港元，料能大大加強防疫效果。

香港衛生署衛生防護中心傳染病處主任張竹君13日於疫情記者會表示，香港新增52例新型冠狀病毒確診個案，41例為本土確診個案，11例為輸入個案。

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(中時電子報)