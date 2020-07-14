NBA還未開打就有兩人違規，火箭前鋒卡波科洛(Bruno Caboclo)到達飯店未滿48小時就趴趴走，將被隔離10天。國王中鋒荷姆斯(Richaun Holmes)則是嘴饞踩出隔離邊界，也要被「多關10天」。

依照防疫規定，到達奧蘭多復賽地點的球員，入住飯店滿48小時才能外出，這期間由專人遞送餐點。之後球員可離開飯店，但不能跨出迪士尼的「泡泡」。這些規定在飛往奧蘭多之前都已告知球員，卡波科洛的家鄉巴西是世界第2大疫區，他卻渾然不覺防疫的重要。

荷姆斯叫了外賣打牙祭，結果他去拿餐點的時候跑太遠，他14日公開道歉：「在最初的隔離結束後，我不小心短暫跨出NBA設定的邊界去拿食物外送，我現在還要隔離8天。我很抱歉，希望快點回歸，幫助球隊闖進季後賽。」

確實有多位球員抱怨飯店餐點太差，荷姆斯給自己加菜也算情有可原。有趣的是荷姆斯的媽媽Lydecia推文表示：「只有你媽媽煮的菜才值得你跨越邊界去拿！」

(中時電子報)