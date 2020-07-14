藍綠爆衝突(姚志平攝)

藍委佔領主席台(姚志平攝)

立法院今（14）日將審查監察院長被提名人陳菊人事案，民進黨立委徹夜守議場，國民黨立委清晨4點也到議場外圍，「內外夾攻」要堵陳菊進入立院。目前議場外一團亂，藍綠立委互相推擠，誰也不讓誰。議場內，國民黨團總召林為洲、書記長蔣萬安已經率藍委佔領主席台，並將質詢台、備詢台都已經翻倒。

國民黨中央動員千人到立法院外圍，聲援場內立委，上午7點多，民進黨立委徹夜守議場，而國民黨立委清晨4時也集結到議場外圍，兵分兩路打算圍堵陳菊進入立院；藍委與綠委跟警方發生衝突。陳菊則避開藍委駐守的青島東路口，改從鎮江街口，在多重警力戒護下進入院區。

議場大門口發生玻璃碎裂狀況，費鴻泰更在推擠中受傷流血，血流如注。藍委高喊有人已經受傷，要求叫救護車，罵警察暴力。立委洪孟楷不斷怒吼，「後面為什麼不能去」，陳柏惟也大吼「憑什麼」、「吵什麼」，也可聽到有人呼籲冷靜，場面相當火爆。

立法院內最新畫面

立法院外抗議畫面

議場後門外亂成一團。

現場發生推擠。

(中時電子報)