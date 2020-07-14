美國總統川普選情愈來愈不利。川普日前在推特發文抱怨，希望大家多關注「真民調」，不過，一份過去曾被川普引述16次，被視為「親川民調」結果卻顯示，對手拜登支持率領先超前川普10%。

川普選情吃緊，近期多份民調顯示他落後民主黨對手拜登高達2位數，川普趕忙在推特抱怨，要大家多關注「真民調」，而不是「壓制性假民調」（fake suppression polls）。言猶在耳，民調機構「拉斯穆森報告」（Rasmussen Reports）近期公布一份1500位可能選民的調查顯示，拜登的支持度達50％，比川普的40％高出10個百分點，川普的支持度也低於2月的52％。

在這份最新的全國電話和在線民調中，6％選民仍未決定。調查發現，川普擁有共和黨74％的選票，拜登獲得79％的民主黨人的支持。在不屬於任何一個主要政黨的選民中，拜登以48％，領先川普的36％。

拉斯穆森報告所作的民調數字向來對川普比較友善，川普過去曾引述該報告16次。

更慘的更能不僅於此，共和黨內部民調甚至比「親川」民調更糟。共和黨私下訪問發現，川普在喬治亞和堪薩斯州都落後；其中，在蒙大拿州落後約5%，對川普而言更是大災難，因為川普2016年在堪薩斯州與蒙大拿州皆大勝21%。

(中時電子報)