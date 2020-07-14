特殊顏色的口罩，熱度超高，常讓民眾瘋搶，墊腳石將在16日開賣4色中衛口罩，有櫻花粉、天空藍、酷黑和麥飯石灰可選擇，另萊潔也宣布20日起通路門市將陸續開賣「薰衣紫」醫用口罩，各家的販售詳情《中時電子報》為您整理如下。

●墊腳石

網站將於16日傍晚6點開賣中衛口罩，盒裝50入有麥飯石灰、酷黑可選擇，售價300元；另也有袋裝5入的天空藍、櫻花粉，售價69元，皆採隨機出貨；此外，也有康吸和怡賓兩個品牌的成人醫用口罩與順易利的幼童立體醫用口罩可購買，詳情依網站為主。

●Yahoo奇摩購物中心

Yahoo奇摩購物中心今天早上11點開賣中匠心三層醫療口罩成人、婦幼兩款，摩戴舒鑽石型醫用口罩成人款可以選擇，每人限購1盒。

●PChome 24h購物

開賣宏瑋醫用口罩，每盒50裝，顏色採隨機出貨，售價490元，每人限購1組。

特殊色來了！萊潔將開賣「薰衣紫」顏色的醫用口罩。（圖／取自R&R 萊禮生醫）

●萊爾富

本周四（18日）起一萬盒萊潔醫用口罩「薰衣紫」開放網絡搶先預購，詳情請依官網公告為準。

●大樹藥局

大樹藥局APP上，有販售萊潔兒童和成人的醫用口罩，也有匠心的口罩可選，每人限購1組，詳情依APP為主；另7月20日起，萊潔醫用口罩「薰衣紫」將陸續於全省門市上市，詳情請依店家公告為準。

●丁丁藥局

網路商店販售優衛醫用口罩，盒裝50入，售價299元，也有箱入40盒，每盒50入可選。另7月20日起，萊潔醫用口罩「薰衣紫」將陸續於全省門市上市，詳情請依店家公告為準。

●康是美

康是美網站有中衛兒童口罩可選購，顏色僅有天空藍可選，每包3入，售49元，詳細情況依網站為準，另每周五固定補貨200萬片MIT恒大醫用口罩，詳情依各門市為準。

(中時電子報)