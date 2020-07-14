新加坡逐漸解除因應新冠疫情的禁令，亞獅康-KY(6497)8月初將恢復ASLAN004多劑量遞增藥物試驗(MAD)招募。執行長傅勇博士說，因新冠疫情影響使得受試者延遲招募，預計2020年第四季分享更多的試驗數據，目前也持續積極準備在澳洲和美國增設臨床試驗地點， 以加速受試者招募，此舉將有利在2021年展開異位性皮膚炎全球性第2b期臨床試驗。

因應新加坡政府防止新冠疫情的擴散的相關禁令，亞獅康-KY在2020年4月短暫暫停ASLAN004針對中度至重度異位性皮膚炎進行的隨機、雙盲、安慰劑對照的多劑量遞增藥物試驗(MAD)招募。

為了加速招募受試者，亞獅康已完成澳洲與美國多處臨床試驗地點確認，預計可於第三季加入多劑量遞增藥物試驗(MAD)。另外，在澳洲新增的臨床試驗地點已提交臨床試驗申請，並已進入當地審理程序中以啟動多劑量遞增藥物試驗(MAD)於澳洲招募。

亞獅康預計於7月底準備向美國食品藥物管理局(FDA)提出ASLAN004新藥研究申請。

亞獅康截至2020年6月30日，現金、約當現金和短期投資總額為1,380萬美元，去年截至2019年12月31日為2,220萬美元。

(時報資訊)