美國疫情越來越嚴重，單日確診再創新高，不過，美股上周五卻強勢震盪收高，可見疫情升溫的利空在資金充沛的利多環境下被抵銷了，反映到台股，周一呈現開高震盪走高格局。

不過，大盤向上攻擊時成交量卻反而萎縮，周一僅2092億元在20日均量2117億元之下，價漲而量縮說明投資人的追價意願不強。

分析其原因，應是美國疫情升溫程度太過嚇人，加上香港、日本等亞洲地區確診人數也開始升高上來，疫情恐慌發酵，導致台股呈現價漲量縮的多頭背離現象，短期來看，美股將在高檔震盪，台股也將圍繞著12000點做修正。

整體分析，由於美國疫情無法降溫，短期而言，美股雖有資金面做支撐，但很難再推升上去，亦即，美股偏向高檔震盪格局；回推到台股，電子族雖然於7月份開始補人氣，但因為多屬輪動結構而無特定主流，顯示大內高手的動作亦不大，研判現階段台股會先讓估值偏低的好股票補漲為主。

(時報資訊)