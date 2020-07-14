時碩工業(4566)近年來布局醫療器材有了初步結果，透過時碩科技（無錫）與大陸江蘇常州安康醫療器械簽訂戰略合作協議，時碩無錫將提供研發、製造以及一站式的關鍵金屬零件服務給常州安康醫療器械，使用在其先進的一次性使用微創腔鏡吻合器的產品。時碩董事長黃亞興指出，目前已經建置完生產線，現階段先少量出貨，但代表時碩集團正式進軍醫療器材領域，並取得重要戰略地位。

時碩無錫過去是時碩集團在汽車產業的重要生產基地，參與全球安全氣囊以及汽車傳動系統供應商產品前期設計開發，近兩年全球汽車產業進行轉變，時碩無錫除了在精密機械加工領域透過自動化以及智能化的投入，也因應汽車的輕量化及電動車的發展趨勢及早布局。黃亞興表示，時碩由過去以鍛造及精密機械加工，並跨足到技術含量較高的精密沖壓與深抽成型模具的開發與量產的製造，提供全球汽車系統供應商大廠一站式服務。

另一方面，精密機械加工領域也可擴展到醫療產業，其中，微創腔吻合器的產品屬於侵入式醫療器械，對於精密機械加工零部件品質規格要求相當高，而大陸吻合器市場規模由2015年的48.27億元人民幣增長至2019年的94.79億元人民幣，全球市場規模由2015年的73.64億美金增長至2019年90.18億美元，是具備高門檻又具高潛力的市場。

江蘇常州安康醫療器械這次與時碩無錫簽訂合作計畫，時碩無錫製造關鍵金屬零件服務給常州安康醫療器械的一次性使用微創腔鏡吻合器的產品。常州安康醫療器械今年雖然面臨受疫情挑戰，但上半年年成長率依然超過5成，今年在外科吻合器的營業額預估為1.6億人民幣。時碩無錫將在汽車產業中累積的管理經驗和工程技術開發經驗，協助常州安康醫療器械搶佔快速成長的大陸醫療吻合器市場。

(時報資訊)