台股6月以來一路穩步走高，上半年台股日均量也達到2000億元水準，價量齊揚也使得券商獲利不差，日盛金(5820)旗下日盛證券在國內前十大券商中，不論是單月或是今年上半年稅前盈餘皆來到第三名的位置，繳出亮麗成績單。

日盛證券指出，第2季疫情利空影響逐漸鈍化，全球金融市場迅速反彈回到疫情前的正常軋道，在4、5月出現排隊瘋搶開戶的熱潮，經紀業務提升加上自營業務，帶動日盛證券6月稅前盈餘3.99億元，稅後盈餘3.52億元，累計上半年稅前盈餘9.81億元，稅後盈餘8.18億元，每股盈餘0.71元，是母公司主要獲利來源，上半年稅前獲利也居前十大券商前三名。

今年年輕人的開戶率相當踴躍，日盛證券觀察統計，年輕的投資族群偏好的是網路上的功能，近年來日盛證券積極數位轉型，也是為了改善及解決投資人的投資痛點，自行開發的各項軟體，包含像是日盛SMART以及日盛Online在各大股市社群討論度都相當高，同時也深受年輕朋友的喜愛。日盛證券表示，公司持續在行動平台上開發方便投資人使用的功能，並於全台舉辦講座，教育投資朋友提升投資知識，希望降低投資誤判的行為。

(時報資訊)