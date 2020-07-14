行政院副院長沈榮津13日代表院長蘇貞昌，於行政院接見國內半導體業者代表，了解現階段業界面臨需求及對政府建言，作為政府擘畫政策參考。會中聚焦人才議題，沈榮津對此提出「矽導2.0計畫」想法，盼能培育更多台灣半導體優秀人才。

沈榮津指出，台灣發展半導體產業，最初每年須支付英特爾（Intel）高額技術權利金，但現在已走出自己的一條路，如在5奈米先進製程技術已領先競爭對手。去年台灣半導體產值達2.62兆元、就業人數約22.48萬人，這些成果要感謝半導體業界的用心。

沈榮津指出，政府相當珍惜半導體這個策略性產業，對於產業界的水、電、土地等基礎建設需求，會努力支援、讓業者能安心在台投資。針對業者所提研發稅賦、租稅優惠等意見，沈榮津強調，財政部、經濟部等相關部會將秉持務實態度，予以瞭解及答覆。

針對業者擔憂政府補助外商來台，卻造成台灣優秀科技人才流失到外商企業，沈榮津對此表示，將會請經濟部審慎處理，並向與會業界說明，總統蔡英文極為關切半導體高階人才培育議題，行政院以業界真正需求為導向，找經濟部、教育部、財政部積極研議各種做法。

沈榮津表示，各種做法包括設立半導體學院、吸引新南向國家學生來台就讀等，更提出「矽導2.0計畫」想法，並呼籲產業界認養、讓師資有彈性，共同啟動這個計畫，讓年輕學子看到業界重視，願意投入半導體產業，讓半導體IC設計、製造、封測產業能全面提升。

(時報資訊)