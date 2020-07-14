藍綠立委在後門發生激烈衝突。（取自洪孟楷臉書）

監察院長被提名人陳菊已經在警力護航下進入立法院，立法院議場門口發生推擠，推擠中有人把門的玻璃弄碎，國民黨立委費鴻泰在推擠中受傷流血，血流如注。議場後方有休息室，藍委試圖從後門闖入，但是與綠委發生激烈衝突，綠委固守後門，但把議場讓出，主席台已經被藍委佔領。

據了解，陳菊已經進入議場，且待在議場後方的休息室，藍委試圖闖入，因此綠委布重兵壯漢在該門口駐守，藍委則派女將衝撞後門，發生激烈口角與衝突，綠委也喊話進攻後門的藍委改走正門，「你們的人都已經在議場裡面佔領主席台吹冷氣呼口號了，快走大門，已經開大門迎接了。」

國民黨團總召林為洲、書記長蔣萬安已經率藍委佔領主席台，並將質詢台、備詢台都已經翻倒。

藍委的後門突襲部隊堅持要從後門闖入，綠委憂心他們目標在陳菊，所以堅決抵抗，發生激烈衝突。藍綠立委忽然都進去之後，部分媒體跟入，另一部分也要進去的媒體被警察人牆擋住，一度與警方發生口角衝突。

(中時 )