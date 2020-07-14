歌手梁文音和老公張念平結婚4年，驚爆兩人已離婚，據傳男方坦言背叛梁文音。對此，桃園市議員王浩宇指出，過去梁文音不挺同婚，結果自己的婚姻卻只維持短短幾年，不過王浩宇也遭網友笑說戰場開太多。

王浩宇在臉書表示，「你可以離婚，同志不能結婚？」指出梁文音當初堅持不讓同志結婚，說會造成家庭問題，還要同志「被神恢復」，結果自己的婚姻比很多同志伴侶更早結束，只維持了短短幾年。

王浩宇認為，無論同性、異性戀婚姻，都是建築在愛上面的，相互包容最重要，何必特別針對同志？

對此，網友表示「哥，您戰場開太多了！」「老實說她給我的印象不怎麼正面」，但也有人認為這並非粱文音的錯，「這時候落井下石沒有比較好，誰願意自己的婚禮短短幾年」。

不過，過去王浩宇也曾陷「桃色紛爭」，被爆有同性伴侶歐陽霆，王浩宇急忙在臉書發表聲明駁斥不實指控，表示兩人僅工作夥伴關係，並無私人關係，針對不實指控將提起民事訴訟求償200萬元。

(中時電子報)