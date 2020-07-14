鴻海（2317）科技集團在持續配合政府徵收口罩之餘，宣布將部份可自由運用餘額的口罩提供給需要團體，首波將捐贈自產醫療口罩12萬片給全台10個社福團體，以協助經濟弱勢家庭、罕病朋友及獨居長者，除增加防疫能量，也善盡企業社會責任。

新冠肺炎疫情自春節爆發後，鴻海2月初即在內部啟動口罩產線規畫，包括相關機台設計、模具開發與組裝均自主完成，不占用社會資源，在3月試產並申請認證。在政府宣布採取「定量徵用」政策後，對於可自由調配的產能額度，集團即開始推動相關捐贈計畫。

鴻海表示，此次將捐贈給家扶基金會、罕病基金會、原發性肺動脈高壓病友聯誼會、台灣泡泡龍病友協會、台灣龐貝氏症協會、尼曼匹克症病友聯誼會、紫質症病友聯誼會、淋巴血管平滑肌肉增生症（LAM）病友會、永齡慈善基金會、台灣優質生命協會等社福團體。

鴻海指出，相較於許多作工繁複的高科技精密製造產品，口罩可說是鴻海史上最簡單，但意義也最重大的的產品。透過增加社會口罩供給量、協助社區加強防疫能量，鴻海希望能在新冠肺炎防疫上，藉由不織布口罩貢獻密織心意。

鴻海表示，集團面對社會「成就越大，責任也越大」，此次秉持著一貫「取之於社會、用之於社會」理念，協助經濟弱勢、罕病家庭與獨居長者，不需花費時間與金錢即有口罩可供防疫。未來亦將持續規劃回饋社會，繼續為大眾的防疫盡「片」心力。

(時報資訊)