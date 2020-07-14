鷹野日南最後發文。(圖／翻攝自推特)

日本少女團體「KissBee」成員鷹野日南驚傳死訊，經紀公司13日也發文證實，她於10日過世，得年20歲，至於死因為何並未公布，消息一出震驚外界，而她離世當天還在推特PO文，粉絲現才驚覺是「最後遺言」。

鷹野日南10日過世，不過經紀公司13日才公開死訊，並表示尊重家屬意願，喪禮結束後才向大家報告，因為其他成員和工作人員一時還難以接受，目前將暫時停止團體活動。不過鷹野日南在這之前發文都很正常，但過世當天早上還發文「一直以來感謝大家在這裡的陪伴」，就音訊全無。

粉絲現才發現這是她「最後遺言」，但因為意味深長，日媒也猜測她有可能輕生。「KissBee」成立於2014年，同時也經營YouTube頻道，影片最高有數百萬瀏覽次數，2018年曾獲得日本「Yahoo!搜尋大獎」潛力偶像，去年5月發行的單曲，甚至一度打入公信榜前十名，如今花樣年華的鷹野日南驟逝，留給外界無限惋惜。

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(中時電子報)