高雄前市長韓國瑜被罷免後，時代力量議員黃捷也遭到「報復性罷免」，未料，卻被指後繼無力！對此，領銜人徐尚賢表示，感覺有人躲在後面擾亂連署節奏，包括公布樂觀的連署書進度。他說目前已收集到2.7萬份連署書，比預期的晚了點，但有信心在下周五前集滿3萬份，送給中選會。

韓國瑜遭罷免後，不少人也紛紛在各地展開罷免行動，其中時代力量高雄市議員黃捷成為目標。高雄市鳳山區選民約29萬多人，罷免一階門檻1%，約2900多份；二階連署門檻10%，約2.9萬人，三階投票罷免門檻為7萬多人。目前已取得的罷免黃捷連署已經超過2.7萬份。據《中評社》報導，徐尚賢坦言，最近連署工作進行的很辛苦，其中有臉書社團打著「鳳山清捷隊」名號發送不正確的消息，包括寫下罷免黃捷總部第二天就收到超過2萬8千份連署書，罷捷總部對此感到相當困擾。

徐尚賢透露，這陣子遇到的挑戰很多，包括連署的進度有點放緩！目前連署書已收集到2.7萬份，「比預期的晚了、慢了一點」，但他有信心在下周五前集滿3萬份，送給中選會進入第二階段。

(中時電子報)