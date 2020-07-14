小編精選5件不可不知財經大事，帶讀者掌握今天（14日）財經重點。

【1】台積4字頭目標價 重現江湖

高盛證券指出，台灣的晶圓代工廠受惠聯發科、超微（AMD）等客戶訂單配置提升，支撐先進製程的產能利用率，台積電將繼續在5G升級循環中，占得優勢地位，除維持台積電「優先買進清單（Conviction List）」地位，還把推測合理股價升上415元，外資看台積果然再現「4」字頭。周一美股早盤台積電ADR漲逾4％來到66.7美元，再創新高。

【2】37.1兆 台股市值創紀錄

台股13日終場上漲137點，收12,211點，市值以37.1兆元創下歷史新高，而收盤點位則創30年來新高，權值龍頭台積電股價收在354.5元、市值攀上9.19兆元，雙雙締造歷史新猷，與陸股股王貴州茅台一較長短。專家指出，外資偏多操作，加上台指期周三結算加台積電法說，台股本周指數上看12,500點。

【3】緊握5G、HPC商機 IC設計四千金 旺到2021

IC設計四千金分別掌握5G、高效運算（HPC）等新藍海市場，後續營運可望一路旺到2021年。法人指出，譜瑞-KY、祥碩、信驊及矽力-KY等分別卡位進入5G基地台、資料中心等供應鏈，2020年營運不僅可望創新高，2021年訂單更勝券在握。

【4】喊聯發科當千金 證交所提醒：Aletheia未在台登記

聯發科近來股價飆漲逾倍後，7月7日收618元，當晚外資研究機構Aletheia資本即出具報告，一口氣將其目標價調至1,000元，晉升至千金之列。證交所證實，這家所謂的「研究機構」，並未在台灣登記，對於所有未在台灣登記的外資券商，「無法可管，也管不著」，提醒投資人自己要判斷！

【5】13檔擁雙高 布局契機浮現

台股10日未能延續上攻氣勢，指數拉回修正百點，不過，法人指出，大盤仍呈現緩攻急跌的多頭走勢，預料整理後有機會再上，建議布局方向以高殖利率、法人近日積極買超等為關注焦點，仁寶（2324）、台泥（1101）、遠東新（1402）等13檔雙高題材股具上攻契機。

(中時電子報)