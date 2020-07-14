低氣壓逐漸進入巴士海峽，氣象局表示今天深夜至明天清晨會離台灣最近，也是水氣最多的時候，今天南部有局部短暫陣雨或雷雨，午後至晚間雨最大，各地山區和南部有局部大雨發生機率。明天(7/15)中南部、午後山區有局部大雨。其他地區高溫炎熱。

氣象局表示，今天位於巴士海峽海面的低氣壓往北接近南臺灣，南部有局部短暫陣雨，一直下到晚上都還有陣雨或雷雨，與最大時間點落在午後至晚間，各地山區、南部有局部大雨發生機率。其他地區多雲到晴，午後山區、中南部有雷陣雨。各地依舊高溫炎熱氣溫33至36度，大臺北盆地、南投有局部38度高溫，花東縱谷、宜蘭、西半部較內陸的平地有局部36度以上高溫機率。

氣象局說，周三低氣壓及西南風影響，水氣偏多，南部有局部短暫陣雨或雷雨，其他地區多雲到晴炎熱，午後北部、東北部及山區有雷陣雨，其中中南部及午後山區有局部大雨發生的機率。周四、周五（7/16、17）水氣減少，各地高溫多雲到晴，西南風影響，迎風面的中南部地區清晨至上午有雨，午後山區、北部、東北部雷陣雨，山區有局部較大雨勢發生機率。

(中時電子報)