每天通勤上下班是許多上班族的煩惱，就有網友在PTT發文，女友堅持要他花16萬8千，買一台他認為很醜的全罩式電動車代步，讓他很無奈的向網友求救：「請問各位鄉民，我該買給她嗎？ 」

網友表示，女友堅持想買的，就是這台全罩式電動代步車。(圖擷取自PTT)

原PO表示，自己和女友在新北永和同居，女友上班地點搭公車不方便，騎車只要5分鐘，所以她最近很堅持要買這台。原PO心想：「我覺得奇醜無比，但她覺得很可愛很想買，我好無言。」他更提出條件讓女友每天搭計程車上下班，沒想到還是被狠心拒絕，讓他非常苦惱。

看完原PO的煩惱，網友紛紛表示，「這一看就不適合，慢又大不好停，另外價錢高一點都能買小台汽車了」、「這……恥度要很夠，你能先幫他找二手的銷路吧！」、「開在這台後面肯定氣死」、「慢到爆，這種車其實騎上馬路是違規的，只能走人行道」、「8000考照，15萬買台二手車都比較好。」

(中時電子報)