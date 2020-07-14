香港民主派立法會初選結束，電子及實體票站合共逾61萬人投票，遠超預期。香港中聯辦晚間昨日晚間以發言人名義發出聲明，稱「嚴厲譴責反對派策動非法初選破壞立法會選舉公平，決不允許外部勢力操控香港政治事務」。

中聯辦發言人表示，嚴厲譴責反對派政團罔顧有關法律和特區政府警告，執意開展非法「初選」。又指，堅定支持特區政府深入調查、依法查處。

中聯辦發言人表示，即將於今年9月份舉行的香港第七屆立法會選舉，是特別行政區制度運行中的大事。

中聯辦發言人說，立法會選舉事務有著嚴格的法定程序，神聖崇高，「反對派少數團體和頭面人物，在外部勢力的支持下，處心積慮，策動謀劃，舉行這次所謂初選」，是對現行選舉制度的嚴重挑釁，是對立法會選舉公平公正的嚴重破壞，是對其他擬參選人合法權利和正當利益的嚴重損害。

中聯辦發言人還點出此次負責統籌民主派初選的港大法律學院副教授戴耀廷，稱「具有法律專業背景的戴耀廷，協調此次反對派初選，是典型的涉嫌犯法」，從非法「佔中」、「修例風波」，到發起「雷動2.0」「35＋計劃」，戴耀廷團夥及反對派的目標是奪取香港的管治權，妄想上演港版「顏色革命」。

中聯辦發言人還反問，戴耀廷此前因非法「佔中」案已被判囚16個月，尚處於保釋等候上訴期間，「竟然如此高調地公然操縱選舉，他是受了誰的指使？又是誰給了他這樣的底氣？」

中聯辦發言人最後強調，任何對抗國家、破壞「一國兩制」的頑固分子，註定是沒有出路的，中國香港特別行政區的制度裏不存在他們肆意妄為的空間。

(旺報 )