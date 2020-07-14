新竹一少年在計程車後座抱綠色大氣球狂吸猛吸，還亮出小刀，行為超脫序。（影／翻攝新竹爆料公社）

前(12)日，新竹市光復區一段有一台計程車載到一名瘋狂少年仔，他不曉得上車前嗑了什麼，行為相當脫序。這位超ㄎ一ㄤ的少年在後座抱著一顆綠色大氣球猛吸裡頭的笑氣，還一邊亮出銀光閃閃的刀，更放話說：「我要去殺人！」，簡直嚇壞小黃司機。

一位網友在《新竹爆料公社》上匿名分享親身遭遇，他表示有位司機在新竹市光復路在到一位奇怪乘客，在後座抱著充填笑氣的綠色大氣球眼神渙散的狂吸猛吸，隨後還亮出一把銀色短刀，嚇的計程車司機說：「唉唷，收起來啦！」，男子還放話要去殺人。計程車司機曝光錄影畫面，希望認識這位吹氣球大師的朋友，若他有吸毒趕緊帶去勒戒，不要成為新竹的不定時炸彈。

此文發出也引來新竹市警察局偵查隊副隊長留言表示，已立即派員警處理，更於昨(13日)晚間8時緝獲嫌犯到案，製作相關筆錄，若有違法事項將依法偵辦。男子行為雖無造成人員受傷，但舉止異常還在光天化日下吸氣亮刀，嚇壞司機外也讓不少民眾人心惶惶。

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(中時電子報)