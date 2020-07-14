國民黨主席明年改選，外傳前黨主席朱立倫積極布局對抗「韓江聯盟」，連黨祕書長李乾龍也公開指稱明眼人都看得出朱的企圖心，國民黨恐掀茶壺風暴，上演三國戲碼，更有媒體稱朱立倫是否是最強曹操，遭朱立倫笑回看劇看太多。對此，有媒體觀察，認為現任黨主席江啟臣恐不是朱的對手，前高雄市長韓國瑜才是朱立倫的最強威脅。

國民黨歷經2020總統大選慘敗、罷韓後，黨內百廢待舉，雖江啟臣接任黨主席後，從人事調整、黨內改革、罷韓、國會抗爭、黨產問題、高雄市長議長補選等各路線同時開戰，江啟臣努力團結黨內齊心對外，因為每一步都攸關明年主席改選，江能否連任的重要課題。

對此，港媒《中評網》表示，江啟臣接任黨主席，中繼色彩濃厚，且媒體又在朱江兩人之間大做文章，只能說朱江在政治實力上還是有差距，江只能「尊朱」，維持黨內和諧。但江也未必是輸家，若江能謹守「老二」哲學，累積自己政治實力，江在2024大選中，或將穩坐「最佳副手」的寶座。

而對朱立倫來說，現在能威脅黨主席之位的就只有韓國瑜。當初朱會輸給韓，就是因為太過輕敵，才被超車。因此現在的朱立倫謹記前車之鑑，小心布局，一步一步穩扎穩打。

(中時電子報)