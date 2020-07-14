香港民主派立法會初選結束，電子及實體票站合共逾61萬人投票，遠超預期。香港中聯辦晚間昨日晚間以發言人名義發出聲明，直斥民主派「35＋」立法會初選目標是癱瘓特區政府，涉嫌觸犯《香港國安法》第二十二條顛覆國家政權罪行。

中聯辦發言人表示，嚴厲譴責反對派政團罔顧有關法律和特區政府警告，執意開展非法「初選」。又指，堅定支持特區政府深入調查、依法查處。

中聯辦發言人表示，即將於今年9月份舉行的香港第七屆立法會選舉，是特別行政區制度運行中的大事。立法會選舉事務有著嚴格的法定程序，神聖崇高，反對派少數團體和頭面人物舉行這次所謂「初選」，是對現行選舉制度的嚴重挑釁。

中聯辦發言人還點出此次負責統籌民主派初選的港大法律學院副教授戴耀廷，稱「具有法律專業背景的戴耀廷，協調此次反對派初選，是典型的涉嫌犯法」，從非法「佔中」、「修例風波」，到發起「雷動2.0」「35＋計劃」，戴耀廷團夥及反對派的目標是奪取香港的管治權，妄想上演港版「顏色革命」。

中聯辦發言人指，特別值得警惕的是《香港國安法》實施後，反對派竟簽署「共同綱領」，肆無忌憚地揚言協調參選立法會的目標就是要控制立法會、否決《財政預算案》、癱瘓特區政府、全面「攬炒」香港、顛覆國家政權，已經涉嫌觸犯《港區國安法》第二十二條，以及香港本地選舉法律。

中聯辦發言人還反問，戴耀廷此前因非法「佔中」案已被判囚16個月，尚處於保釋等候上訴期間，「竟然如此高調地公然操縱選舉，他是受了誰的指使？又是誰給了他這樣的底氣？」

(旺報 )