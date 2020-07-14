亞馬遜、微軟、特斯拉等近來帶動華爾街股市上揚的企業巨頭下挫，周一美股標普500指數收黑，那斯達克指數重挫逾2%。

因新冠肺炎疫情急速升溫，加州州長紐森（Gavin Newsom）下令大規模撤回該州的解封計畫，將關閉全州的酒吧並禁止餐館內用，在疫情最嚴重的郡，將關閉教堂、健身房與髮廊，受此消息打擊，美股加速走跌。

周一收盤，道瓊工業指數微升0.04%，為26,085.8點。標普500指數跌0.94%，報3,155.22點，盤中一度觸及2月25日以來新高。那斯達克指數大跌2.13%，為10,390.84點。

亞馬遜、微軟、輝達和臉書等近幾個月跑贏大盤的個股，盤中由升轉跌，終場下挫逾2%。標普500指數科技股收跌2.12%，跌幅最大。

被視為市場恐慌指標的CBOE波動率指數上漲4.9點或17.96%，收在32.19點，創下6月26日來新高與6月11日來最大漲幅。

特斯拉收跌3.1%，盤中一度飆升16%。在上季實現獲利與納入標普500指數成分股的樂觀預期帶動下，過去兩周特斯拉股價一路飆升。

德國生技公司BioNTech大漲逾10%，輝瑞漲4%，兩家公司聯合開發的兩種實驗性新冠狀病毒疫苗，獲美國食品藥物管理局（FDA）的「快速審查」資格。

企業併購消息亦帶來提振，晶片廠亞德諾半導體（ADI）宣布以210億美元收購競爭對手美信集成產品公司（Maxim Integrated Products），美信股價大漲逾8%。亞德諾收跌5.82%。

百事上季業績優於市場預期，股價小漲0.3%。

(時報資訊)