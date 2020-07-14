NBA在14日公布復賽地點的新冠檢測結果，總共322人接受檢測，2人陽性已經離開迪士尼的泡泡去自我隔離，姓名未公開。快艇、巫師、太陽3隊前日因取消訓練引起外界猜疑。這是從美國時間7月7日大家到達奧蘭多之後才開始測，他們7月1日初檢過一次，當時有19人陽性。

在迪士尼隔離區內有2人染病比較令人擔憂，七六人中鋒恩比德(Joel Embiid)說過：「有些人就是想趴趴走或是找事情做，還有一些人喜歡探險。我了解自己，我絕不會把他人置於風險中，問題是所有人都會像我這樣嗎？依我在這行的經驗，我知道那是不可能的。」

恩比德搭機飛往奧蘭多的時候穿得像太空人，全套隔離衣與手套裝備齊全。結果不出恩比德所料，才到達迪士尼幾天，就有火箭前鋒卡波科洛(Bruno Caboclo)、國王中鋒荷姆斯(Richaun Holmes)違規外出遭罰10天隔離。而球員最久必須待到3個月，恩比德認為要關住這些好動的人恐怕很難。

(中時電子報)