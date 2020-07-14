〈黑椒雞麵包〉創作靈感來自獅城新加坡名菜〈黑胡椒螃蟹〉，麵包內餡以雞肉拌了黑胡椒醬呈現。（圖／吳寶春麵包店）

〈椰香小山丘〉造型國人不陌生，主要餡料有椰絲，以及用印尼椰糖提味的打發奶油，甜、香且口感輕盈。(圖／吳寶春麵包店）

星馬印泰美食，近年在台灣餐飲業成了一股新「食力」，新銳主廚掌握南洋風味元素大秀廚藝，以南洋獨有風味魅惑食客。不讓異國餐廳專美於前，向來主張「麵包，是文化與生活樣態載體」的吳寶春，也在他的麵包店推出一系列南洋風味麵包，帶領麵包控「嘗麵包、偽出國」，用味覺暢遊南洋…。

為慶祝新加坡國慶，並喚起台灣客對新加坡旅遊的美好記憶，以及彰顯獅城美食特色，新加坡旅遊局將自8月起在台舉辦為期一個月的「獅城美食總動員」活動，邀請10個台灣新加坡美食餐飲品牌店家與和吳寶春麵包店一起參加，活動期間有各種新加坡美食體驗與優惠，是台灣疫情受控解封後的大型異國旅遊美食推廣活動。

吳寶春2013年赴新加坡國立大學修讀商學院，並取得亞太高層企業主管碩士學位，對新加坡有一份特殊的情感。主張「以麵包閱讀世界」的他欣然受邀參與「獅城美食總動員」活動，並在他主持的〈吳寶春麥方店〉推出了出7款南洋風味麵包共讓盛舉，其中包括有：由世界烘豆冠軍陳志煌特別調配咖啡豆製作的〈Kopi C麵包〉，以星洲名〈黑胡椒螃蟹〉為靈感創作的〈黑椒雞麵包〉，以及〈椰香小山丘〉、〈恐龍美祿〉、〈醋醃青辣椒鮪魚麵包〉、〈綠咖哩麵包〉和〈冬炎雞麵包〉等，期望透過這些特殊口味麵包，與國人分享南洋飲食文化的特色。

〈綠咖哩麵包〉以雞肉、蘑菇、椰奶等材料煮成綠咖哩雞，辣度溫順、辛香氣味豐富，九層塔葉辛香，甦醒味蕾。（圖／吳寶春麵包店）

「麵包是載體」，吳寶春認為麵包內蘊含知識、文化、傳承智慧，以及在地人的生活態度甚至心情，所以他主張「以麵包閱讀世界」，透過五感享受暢遊世界的美好。

吳寶春說，自己在新加坡求學期間幾乎每天都會喝一杯Kopi C，「這是新加坡人的早餐」，吳寶春表示，他從這杯咖啡認識新加坡人的生活。

星馬人吃麵時會加一匙香而不辣、帶點酸溜尾韻的醋泡辣椒，既提味也開胃， 〈醋醃青辣椒鮪魚麵包〉創作靈感源於此。（圖／吳寶春麵包店）

新加坡〈Kopi C〉獨特風味來自特殊烘焙的咖啡豆，為了創作出〈台版的Kopi C麵包〉，吳寶春邀請世界烘焙豆冠軍陳志煌為此款麵包特別設計、烘焙一款適合台灣人口味的咖啡豆，再由吳寶春團隊按新加坡Kopi C成分解構、重組、製作餡料，做出〈台版的Kopi C麵包〉。陳志煌表示，此款咖啡豆是屬於中深焙的，炒過後的豆子加上也有適當的熟成，也就是養豆，所以會有一股糖香，與新加坡當地喜愛用的咖啡豆風味類似。

為了不讓咖啡風味走調， 吳寶春團隊的謝榮鴻師傅製餡時材料不加蛋，而是搭配奶油、煉乳、奶水等打出柔滑化口的咖啡餡。在質地具有彈性面團上有一層咖啡杏仁皮，是將咖啡豆磨成粉打成的蛋白霜，滿滿的咖啡香與微微脆口感，咖啡的美好完全被展現。

〈黑椒雞麵包〉的創作靈感來自新加坡著名的料理〈黑胡椒螃蟹〉，吳寶春麥方店高雄店主廚林翊臻使用沙勞越的黑胡椒，以蒜頭、洋蔥、奶油爆香，再將炒好的黑胡椒醬與燙滾至5分熟的雞肉拌勻，包入麵團烤熟，雞肉軟嫩不柴，與鬆軟麵包體契合，黑胡椒的辛香帶出南洋的熱情。

〈Kopi C吐司〉是以咖啡液做卡式達餡，為保持咖啡風味，材料不加蛋，而是搭配奶油、煉乳、奶水等打出柔滑化口質感。（圖／吳寶春麵包店）

新加坡與馬來西亞居民吃麵時，通常習慣會加一匙有點辣卻不會太辣、並帶有酸溜尾韻的醋泡辣椒，既提味、也開胃。〈醋醃青辣椒鮪魚麵包〉的創作靈感就源於此南洋人獨特飲食習慣。林翊臻把台灣本地的青龍辣椒切片，不剔籽以保留辣椒辛香，先在糯米醋裡浸泡一夜再後拌入鮪魚肉裡，最後輕灑少許黑胡椒入餡，微甜、微酸、辛香不辣的南洋滋味，討喜又有層次。

椰糖是「南洋的甜」，林翊臻挑選椰子香氣足，且色澤明亮的印尼椰糖，搭配奶油拌勻打發，保留甜香的同時呈現空氣般的化口感作為〈椰香小山丘〉這款麵包的內餡，表面灑滿略帶厚度具纖維嚼感的椰絲，使鬆軟麵包體更具南洋風味。

〈恐龍美祿〉是風靡新加坡的飲品，用當地人從小常喝的「美祿」沖泡，這飲料表層撒了一層厚厚的巧克力粉，看來很像恐龍背脊，所以稱〈恐龍美祿〉。〈恐龍美祿麵包〉是取美祿製成獨家美祿奶油餡，並經過烤焙讓底部有焦糖般酥脆口感，進爐前灑上杏仁碎，出爐冷卻後再撒上美祿粉，跟真正的〈恐龍美祿〉一樣，是充滿食趣與想像的甜味麵包。

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