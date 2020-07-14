隨著新冠肺炎確診病例激增，美國加州州長Gavin Newsom 先前下令，凡被列入觀察名單的郡，室內餐飲及娛樂場所都必須暫停營業，周一(13日)最新消息傳出，限至另擴大至整個加州，僅開放戶外服務，市場憂慮情緒急升，導致美股3大指數尾盤由紅翻黑，科技股淪重災區。

道瓊指數盤中一度大漲563點，主要是受到輝瑞(PFE)新冠肺炎疫苗獲得美國 FDA 快速通關資格，但在加州擴大封鎖消息傳出後，道指狂瀉平盤震盪，終場上漲.50 點或0.040%、收漲26,085.80點；標普500指數下跌29.82 點或0.94%、收在3,155.22 點；代表眾多科技股的那斯達克指數表現尤為慘烈，終場下挫226.60點或2.13%、報收10,390.84點。

總部大多位在加州的科技公司周一盤中大漲後急瀉，近日來大漲的電動車大廠特斯拉更是在盤中大漲250.34美元或16%，隨後由紅翻黑，終場大跌3.08%、收在1,497.06美元，終結幾日來漲勢。

蘋果股價下跌1.77美元或0.46%、報收381.91美元；亞馬遜股價下跌96.00美元或3.00%、報收3,104.00美元；臉書股價下跌6.07美元或2.48%、報收239.00美元；微軟股價下跌美元或、報收美元；Alphabet(Google母公司)股價下跌26.78美元或1.74%、報收1,512.23美元。

不過，台積電ADR股價挺住賣壓狂襲，收漲1.22美元或1.91%、報收65.07美元。

科技股一片翻黑。(圖/finviz)

(中時電子報)