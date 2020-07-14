「獵槍」判決見解不同 台東地院兩法官互槓

台東地方法院法官郭玉林與女法官吳俐臻，同住職務宿舍，因「種菜澆水」起嫌隙，郭玉林還把「判決書當臉書」，多次把對吳的不滿寫進毫不相關的判決書，遭監察院彈劾。昨（13日）職務法庭判罰郭玉林現職月俸5個月，保住法官職務。法界人士聽到相當訝異，認為「判太輕」。

郭玉林與吳俐臻兩名法官，同住職務宿舍，郭玉林的家屬看不慣吳俐臻的父親在宿舍旁外牆空地闢建菜園，還用公家自來水澆花種菜，竟然報警抓女法官父親；更離譜的是，郭玉林還多次在其他不相關案件的判決書中，怒批女法官及其父行為。

法官評鑑委員會去年7月底認定郭玉林違失情節重大，決議由司法院移送監察院，並建請免除法官職務或其他較重處分。監察院在今年3月間彈劾郭玉林，並移送司法院職務法庭審理。

職務法庭認為郭玉林違失行為屬一時失慮，且深表愧疚自責，情節尚未達應作成免除法官職務或撤職的必要，判決處以現職月俸給總額5個月的懲戒。

不過法界對職務法庭判決不以為然，據自由時報報導，陪審團協會創會理事長鄭文龍驚訝表示：「判太輕了吧，是在開玩笑嗎？」；民間司改會辦公室主任蕭逸民認為，郭玉林在判決書中脫稿的行為是累犯，屢勸不聽才被移送法評會，只判罰款顯然過輕。

(中時電子報)