40歲羅志祥（小豬）今年4月被舊愛周揚青證實9年情變，更爆出男方用情不專、愛玩多人運動等性癖好。羅志祥先前從大陸返台後，一直處於神隱狀態，外界好奇他何時回歸主持多年的《娛樂百分百》，也有傳言指他和愷樂雙雙會「被消失」，對此，電視台高層沒把話說死，只表示要看觀眾反應。

周揚青先前發千字文披露與小豬分手真相，不僅指出羅志祥私下愛搞多人運動，甚至與工作人員、旗下藝人有染，使他公司的愷樂不得不發文道歉，兩人也因此形象跌到谷底。據《自由時報》報導，羅志祥有和《娛樂百分百》製作單位報告要暫時休息，何時回歸不得而知。

電視台總經理回應，羅志祥工作的表現有目共睹，這回在私領域確實犯了錯，毀壞自身名譽和誠信需要反省，至於是否會讓愷樂、小豬離開《百分百》？則要由市場和觀眾數量決定，如果未來觀眾仍不想看到他們，那高層也很難讓他們再出現在節目中。

而羅志祥上周被《時報周刊》直擊與邱勝翊（王子）、邱宇辰（毛弟）兄弟檔等人赴新北籃球場打球，毛弟後來出席活動被問小豬現況，只打趣說：「他變瘦了」，笑說小豬很會傳球「還跑得動，稍微跟不上我們」，不願多說豬揚情變風波。

(中時電子報)