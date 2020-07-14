關鍵字：南海主權，南海緊張，挑撥關係，不持立場，維護南海和平穩定，干擾者，破壞者，攪局者，聯合國海洋法公約，國際法，無理指責

大陸駐美國大使館14日駁斥美國國務院日前發表聲明，妄議大陸南海主權，渲染南海緊張，挑撥大陸與地區國家關係。陸方敦促美方，切實恪守在南海領土主權問題上不持立場的承諾，尊重地區國家維護南海和平穩定的努力，不要再做地區和平穩定的干擾者、破壞者和攪局者。

陸駐美使館聲明指出，7月13日，美國國務院發表聲明，無視大陸和東南亞國協地區國家維護南海和平穩定的努力，肆意歪曲南海有關客觀事實和《聯合國海洋法公約》等國際法，渲染南海地區緊張局勢，挑撥大陸與地區國家關係，對陸方進行無理指責。陸方對此堅決反對。

陸使館稱，陸方在南海問題上的立場和主張是一貫的、明確的。陸方堅決維護大陸在南海的領土主權和海洋權益，堅持與有關直接當事方通過談判協商和平解決爭議，堅持通過規則機制管控分歧，堅持通過互利合作實現共贏。

陸使館認為，當前，南海形勢總體和平穩定並持續向好發展。大陸與有關沿岸國通過海上問題磋商機制保持對話溝通，促進涉海領域合作。大陸與東協國家在全面有效落實《南海各方行為宣言》框架下，積極推進「南海行為準則」磋商，並不斷取得重要進展。

陸使館強調，美國不是南海有關爭議當事方，卻頻頻插手南海問題，打著維護南海穩定的幌子，在地區炫耀武力、渲染緊張、鼓動對抗；打著維護規則的幌子，自己未批准《聯合國海洋法公約》，卻拿《海洋法》說事；打著「維護航行與飛越自由」的幌子，大肆侵犯他國領海領空，在世界各大海洋橫行霸道。

陸方敦促美方切實恪守在南海領土主權問題上不持立場的承諾，尊重地區國家維護南海和平穩定的努力，不要再做地區和平穩定的干擾者、破壞者和攪局者。

(中時 )