立委陳超明、陳歐珀跌倒在地。（姚志平攝）

國民黨立委占領主席台並舉牌抗議。（姚志平攝）

國民黨立委占領主席台並舉牌抗議。（姚志平攝）

議場後門玻璃在藍綠衝突中破碎。（姚志平攝）

立法院14日臨時會進行監察院長被提名人陳菊資格審查，國民黨立委占領主席台舉牌抗議，並推倒發言台，議場後門玻璃亦在藍綠衝突中破碎。

(中時 )