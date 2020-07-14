里昂證券亞洲科技產業部門研究主管侯明孝指出，台積電將（2330）迅速從其他客戶處，順利填補華為留下來的業績空缺，全年以美元計價營收年增上看三成，營運動能甚至可能比「沒有新冠肺炎」、「沒有華為禁令」還要更強，將推測合理股價拉升到史無前例的500元，震撼市場。

里昂證券於台積電2019年強勢上攻時，原本就是多頭派代表，一度與花旗環球等大型研究機構，展開台積電目標價追逐戰。

侯明孝認為，儘管對半導體庫存調整不能掉以輕心，但這狀況可能推遲到2021年下半年才會發生，台積電憑藉技術領先優勢，遠勝過產業周期性的影響程度，足可與網路巨擘企業看齊，值得市場重新評價（rerating）。另外，里昂也點出，若美國能繼續出貨部分晶片予華為，將替台積電再帶來漲升空間。

里昂將台積電投資評等由「優於大盤」升為「買進」，推測合理股價一口氣從315拉上500元外，也將台積電納入「優先買進清單」。

(工商 )