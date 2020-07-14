員警苦口婆心地勸說劉男下，劉男才恍然大悟原來是詐騙，並成功將點數退款成功。（警方提供／陳世宗台中傳真）

臺中市政府警察局第四分局春社派出所巡佐賈寅星、警員邱語涵，日前擔服巡邏勤務，於下午13時27分許經超商店員機警報案稱店內有人疑似遭詐騙。員警立即趕赴現場，一名中年劉姓男子，愁眉苦臉地拿著許多小白單，不知所措。一旁的好友見員警抵達，連忙拜託警方勸說他的朋友劉男。

警方指出，經調查劉男已經購買2萬5000千元的點數，不過所幸尚未將點數序號密碼告訴對方；在員警苦口婆心地勸說劉男之下，劉男才恍然大悟原來是詐騙，並成功將點數退款成功。

「那你現在見到小靜了嗎？」警方一語道破。「我就跟他說這是騙人的，他還這麼相信，真的是無奈」劉男好友表示，希望求證於具有公信力的警察。經過警察苦苦地勸說，劉男才娓娓道來，原來劉男以交友軟體「Talk交朋友」認識1位大頭照是張「美女圖」的小靜。

警方表示，兩人說好了要約見面，沒想到接通電話卻是男性，還一下要他拍照，一下又要他買點數，而且還要他換其他間超商購買點數，但是經過1個小時，遲遲沒有看到這位「美女」。員警告知劉男此乃歹徒慣用的詐騙伎倆，千萬別聽信詐騙電話的指示，成功保住劉男辛苦賺的積蓄。

春社派出所長江松泳呼籲，民眾面對尚未見面的交友或可疑電話，接獲來電借錢或其他事由時，千萬別上當，應秉持「1聽2掛3查證」方式，才能避免造成財產的損失。「假交友真詐騙」案件，受害者最難做到查證的動作。因此，交友應謹慎，不要因為不真實的愛情沖昏了頭。警方也非常願意協助，也會盡保密義務，查證時要勇敢說出來。

(中時 )