國防部驚傳重大貪瀆案！位在台北市基隆路底蟾蜍山旁的空軍作戰指揮部，發包近30億元打進行營區改造工程，竟傳出得標的中華工程公司涉嫌浮報施工費用，與下包商聯手行賄軍備局少將處長張大偉3000萬元，驚動府院高層。

「中共軍機今年上半年闖入我國防空識別區多達19次，台海情再度升高。據「鏡週刊」報導，以「福興營區」為名的空指部，是空軍戰術及防空作戰最高指揮管制機構，為了改善工作環境，正在施作預算達30億元的營區改建工程，不料竟爆發鉅額工程回扣醜聞。

報導中指出，軍備局工程營產中心少將處長張大偉，期約收賄金額達3000萬元，檢方已約談涉嫌行賄的中華工程公司、充當白手套的砂石業者與張大偉，全案朝貪汙罪擴大偵辦中。

檢調去年收到1封檢舉信，指國防部在2017年5月17日公開招標的福興營區營舍整建統包工程，由中工在同年隔月以29.8億元得標，可能有弊端。檢舉信明確指控，中工涉嫌浮報砂石等工程價格，並要求下包土方業者將3000萬元回扣上繳中工，再由中工派人將該筆款項透過擔任白手套的砂石業者，以現金方式，分批將賄款交給張大偉。

行賄的白手套還稱，第1次把賄款500萬元送到張姓少將的桃園社區，第2次碰面時，張姓少將提供他的車鑰匙，要求下次將尾款直接放到他車上，以避免雙方碰面被蒐證。由於白手套的電話GPS位置顯示當時確實出沒在張的住處，檢調認為證詞可信度極高。

針對此案，國防部今（14）日提出說明如：

一、工營處負責該工程案之政策計畫審核，全案工程之開標、發包及各階段驗收，均由軍種辦理，目前該案由空軍依約督導執行，施工進度正常。

二、檢調單位對於國軍執行工程案件，認有瞭解案情必要時，本部均配合調查並協請相關人員說明。本案工營處並未直接負責工程開標、發包及各階段驗收，張處長已前往檢調協助說明，目前持續配合調查中，基於對偵查不公開原則，請外界及媒體勿過度臆測。

三、國防部強調，持續秉持「依法行政，毋枉毋縱」之態度，全力配合檢調查辦。如有人員涉案，將嚴懲不貸，以貫徹肅貪防弊之決心。

(中時電子報)