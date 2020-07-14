立法院今（14）日將審查監察院長被提名人陳菊人事案，國民黨立委「內外夾攻」要堵陳菊進入立院，議場外藍綠互相推擠，大門口玻璃碎裂。議場後門藍委被擋在門外，有人與台灣基進黨立委陳柏惟互相吼罵，場面相當火爆，而陳柏惟似乎也發現敲破玻璃的「真凶」。
洪孟楷不斷怒吼，「後面為什麼不能去」，不滿被擋在門外，一旁有人不斷提醒玻璃碎裂，就怕有人受傷。其中有人問說「（玻璃）誰用破的」，陳柏惟回「國民黨立委用破的」，雙方戰火瞬間燃起，一來一往互不相讓。
陳柏惟氣到臉紅脖子粗，「吵什麼吵，你在吵什麼」「閉嘴」「夠了沒」「大門開著為什麼不進來」，接著從被打破的玻璃門往外查看，問說「玻璃你敲破的對不對？」並轉頭向洪孟楷說「他敲的啦，他講的」，對方解釋「哪有敲，我要開門」。
似乎難掩找到凶手的喜悅，陳柏惟再次確認，笑說「你敲的齁，玻璃就你敲的」，並轉頭一邊拍手，一邊向藍委宣布「敲玻璃的在這裡，玻璃你們敲的」。
(中時電子報)
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