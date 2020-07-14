紐約聯準銀行13日公布最新報告顯示，美國消費者認為新冠肺炎疫情造成的經濟最糟狀況已經結束，但仍然對於工作薪資與就業前景抱持擔憂態度。

6月報告顯示，美國民眾認為未來一年失業的機率僅約15％，此數據創下今年2月以來新低，當時受訪者預估未來一年失業機率為13.8％。

儘管如此，身為勞工的他們對於薪資成長幅度與尋找下份工作並未抱有太大期待。受訪者認為，未來一年薪資成長幅度恐跌至1.6％，低於5月調查預期的成長2％，其中以年薪低於5萬美元或大學文憑以下的勞工最沒信心。

(工商 )