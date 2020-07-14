未來一年薪資成長幅度 美勞工估跌至1.6％ 08:592020/07/14 工商 鄭勝得 、綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 紐約聯準銀行13日公布最新報告顯示，美國消費者認為新冠肺炎疫情造成的經濟最糟狀況已經結束，但仍然對於工作薪資與就業前景抱持擔憂態度。 6月報告顯示，美國民眾認為未來一年失業的機率僅約15％，此數據創下今年2月以來新低，當時受訪者預估未來一年失業機率為13.8％。 儘管如此，身為勞工的他們對於薪資成長幅度與尋找下份工作並未抱有太大期待。受訪者認為，未來一年薪資成長幅度恐跌至1.6％，低於5月調查預期的成長2％，其中以年薪低於5萬美元或大學文憑以下的勞工最沒信心。 (工商 ) #薪資成長 #勞工 #跌至 #失業 #機率 也許您會感興趣 財經熱門新聞 散戶小心！衝13000點…凶兆？驚爆台股下波屠殺時間 - 財經 疫情、圍堵打不死 華為上半年出現驚人成長 - 財經 加州封鎖！美科技股變血海 特斯拉飆漲16％後狂瀉翻黑 - 財經 川普公開戴口罩 美國疫情不妙！ - 財經要聞 - 工商時報 威力彩又槓龜 頭獎上看18.3億 - 日報 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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