白宮經濟顧問庫德洛（Larry Kudlow）周一（13日）表示，美國總統川普（Donald Trump）正在考慮採取額外的援助措施，希望幫助更多學校於秋季復學。

庫德洛表示：「總統表示，他對於額外資金援助的建議採取開放態度。若部分州與地方確實需要資金才能讓學校復學（親授課程）的話，那他會研究看看。」

儘管美國新冠肺炎疫情持續延燒甚至惡化，但川普仍致力於讓學校於秋季重新開放，而不要只是採取線上課程方式。

(工商 )