立法院本周將審查監委名單並行使同意權，院長被提名人陳菊今天將赴立院備詢，國民黨號召全民連續4天赴立院抗爭，另鎖定今天及本周五同意權行使日這兩天，都要發動千人包圍立法院，隨時支援議場內的黨團「議事攻防」。據悉，國民黨今天將以阻止陳菊進院區為首要目標，已規劃在現場設置緊急救護站，並準妥睡袋、棉布及繩索等搶攻拒馬的道具，不排除強攻立院及赴總統府示威。

為配合立院黨團在議場攻防，國民黨中央已進行任務分配。場外由副祕書長李彥秀總協調，由於連日天氣炎熱爆表，國民黨雖在官網號召全民到立院持續抗爭到周五，同時安排雙北市及桃園市議員輪班到場助講，且每晚都在立院安排「野台」向群眾發聲，另已擇定今天陳菊赴立院及周五行使同意權為主要抗爭日，由組發會、黃復興黨部在這兩天從雙北市發動千人以上包圍立院抗爭，要攔下陳菊進立院、阻擋議場行使同意權。

黨中央昨天已發出「拒絕酬庸．退回提名．全民站出來」的動員令，今早 8點半在立院濟南路、中山南路口集結完成。立院議場及院外，都安排全程直播。

知情人士說，目前除了借下立院濟南路、中山南路的路權，也已預借總統府、監察院的遊行路權，在立院陳抗之外也要遊行到監察院抗議，不排除遊行到總統府示威。據指出，也有黨內人士提議赴陳菊住處「突襲」抗議。

據悉，國民黨中央昨天上午中央工作會報，即以本周的立院抗爭為重點。由於議場抗爭計劃只有黨團三長清楚，其餘人都不知情，多位黨務主管對此頗有微詞，擔心628日佔領議場僅20小時即被「清場」的歷史重演，屆時場外群眾因不了解議場攻防計劃，無法及時配合呼應。

不過黨務高層說，黨主席江啟臣已定調628是「議場攻防」，並非「陳情抗議」，與本周定調包圍立院陳抗的作法不同，況且國民黨立委僅38席，人數的確遠不如民進黨，就算能佔領主席檯但很快就會被抬走，因此「這次場外要有抗爭的準備，不排除強攻立法院」，一切看抗爭狀況而定。

(中時 )