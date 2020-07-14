治安事件頻傳，影響觀感！警政署昨天下午表示，高雄市和台南市警局長應勇於承擔責任，已報內政部職務調整。對此，名嘴羅友志列出三個「我知道」，並提醒所有公務人員，「下一個，是你」。

警政署昨天下午發新聞稿指出，近期舞廳發生槍擊和殺人命案，影響民眾治安觀感，高雄市和臺南市二位局長是地方治安首長，應勇於承擔責任，警政署已報請內政部職務調整，高雄市警察局長李永癸和台南市警察局長周幼偉2位局長將下台，牽動近期的高階警官人事調整。

對此，羅友志在臉書表示，他知道狗吠火車，沒用；他知道警察沒人關心；他也知道還是會被撤換，但他說只是想提醒所有公務人員，「下一個，是你」。

網友則回應表示「千錯萬錯都不是執政者的錯」、「愈來愈不像話了」、「他一個命令。就毀了一個人一生的努力」、「看到最近的很多事情，整個社會變成這樣？ 很痛心，未來會怎樣呢？」、「只有我們有警覺，一樣沒用」。

(中時電子報)